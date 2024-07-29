Через нічну атаку дронів у росії горіли дві підстанції

Нібито у Курській області системи ППО рф збили 19 БпЛА.

У ніч проти 29 липня на рф відбулася масштабна атака дронами.

Про це повідомляє Міноборони рф.

У заяві йдеться, що росія нібито знищила 39 безпілотників:

19 БпЛА – у Курській області,

дев'ять БпЛА – у Бєлгородській області,

п'ять БпЛА – у Брянській області,

три БпЛА – у Воронезькій області,

три БпЛА – у Ленінградській області.

Міноборони рф у масовій атаці звинувачує Україну.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня невідомий безпілотний літальний апарат атакував місцеву електростанцію у Глазуновському районі Орловської області рф.

За словами губернатора, два ворожі БПЛА були збиті на території району, але один з них встиг завдати пошкодження електростанції. Постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби та правоохоронці, які займаються ліквідацією наслідків атаки.