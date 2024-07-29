Через нічну атаку дронів у росії горіли дві підстанції
29 липня 2024, 09:09
Нібито у Курській області системи ППО рф збили 19 БпЛА.
У ніч проти 29 липня на рф відбулася масштабна атака дронами.
Про це повідомляє Міноборони рф.
У заяві йдеться, що росія нібито знищила 39 безпілотників:
19 БпЛА – у Курській області,
дев'ять БпЛА – у Бєлгородській області,
п'ять БпЛА – у Брянській області,
три БпЛА – у Воронезькій області,
три БпЛА – у Ленінградській області.
Міноборони рф у масовій атаці звинувачує Україну.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня невідомий безпілотний літальний апарат атакував місцеву електростанцію у Глазуновському районі Орловської області рф.
За словами губернатора, два ворожі БПЛА були збиті на території району, але один з них встиг завдати пошкодження електростанції. Постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби та правоохоронці, які займаються ліквідацією наслідків атаки.
російське опозиційне видання ASTRA опублікувало відео, зняте місцевими жителями, на якому видно політ БПЛА та наступний вибух.