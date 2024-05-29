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Через обстріли рф Україна втратила 85% потужностей теплової генерації

29 травня 2024, 15:27
Через обстріли рф Україна втратила 85% потужностей теплової генерації
Масовані обстріли енергосистеми завдали шкоди Україні - вже втрачено близько 85% теплової генерації.

Про це заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко, пише NV.

"Українська теплова генерація втратила близько 85% потужності Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - каже Лапенко.

Вона додала, що пошкоджено під час останніх обстрілів як мінімум двох об'єктів Укргідроенерго.

Експертка скаала, що втрата теплових і гідроелектростанцій - це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці і ввечері. Наявної потужності не вистачить і в теплу пору року і це вже відчули всі українці.

DiXi Group пише, що у 2022−2023 рр. споживання електроенергії в Україні порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилося на 25−30%. Зокрема промисловість скоротила споживання на 45%, а населення на 16%. А загальна генеруюча потужність скоротилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Тому в DiXi Group вважають, що в українській енергосистемі влітку 2024 року зберігатиметься дефіцит електроенергії.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

 
енергетикавійна в Україніатака рф

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