"Через "Північний потік-2" у Європу потече російський вплив", - американські дипломати

Представники США у Євросоюзі зробили спільну заяву, у якій закликали ЄС відмовитися від реалізації російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2", адже він може збільшити російський вплив на ЄС.

Відповідну заяву підписали постійний представник США у ЄС Гордон Сондленд, посол США у Данії Карла Сендс та посол США у Німеччині Річард Гренелл.

У заяві йдеться, що у разі будівництва "Північного потоку-2" Росія зможе використовувати "тактики енергетичного шантажу".

"Європа має зберігати контроль над своєю енергетичною безпекою", - повідомляють посли.

Також у заяві йдеться, що оплата Європою купівлі російського газу з "Північного потоку-2" буде "частково спонсорувати" російську військову агресію та проведення дезінформації.

Також автори закликали ЄС ухвалити положення щодо поширення європейського газового законодавства на російські морські газопроводи.

Раніше відповідну постанову винесла на голосування ЄС Румунія, яка наразі головує у ЄС.

Зазначимо, що мова йде про ухвалення рішення Європарламенту про поширення дії Третього енергопакета ЄС на російські газопроводи. Ця директива передбачає відділення функцій постачання газу від його видобутку.

Тобто, у разі його ухвалення, Росія мусила б дозволити постачати газ через свої морські газопроводи іншим постачальникам та втратила б контроль над ними. У разі відмови проводити таку реформу, європейським країнам заборонили б купувати російський газ, що постачається російськими газопроводами.

Раніше повідомлялось, що Газпром збудував уже 600 кілометрів "Північного потоку-2" та завершив роботи у територіальних водах Німеччини.

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження "Північного потоку-2". Також 12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва "Північного потоку-2".

Північний потік-2, або Nord Stream-2 є другою гілкою проекту "Північний потік", націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу. Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011 - 2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи.

Нагадаємо, Німеччина дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території. США попередили Німеччину про санкції через газопровід "Північний потік-2".

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".