Через погіршення погоди в Україні затримуються поїзди

"Укрзалізниця" перепрошує і запевняє, що робить все, щоб скоротити відставання від розкладу.

Складні погодні умови в Україні привели до порушення графіків руху поїздів. Про це в понеділок повідомляє компанія "Укрзалізниця". Серез причин затримок - знеструмлення дільниць.

"Так, поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків затримується на 1 год 50 хв. Поїзд №259 Івано-Франківськ — Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв. Із затримкою на 2 год 11 хвилин вирушив поїзд №732 Київ — Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку", - заявили у компанії.

Окрім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ — Перемишль на 35 хв., затримуються рейси поїздів №701 Київ — Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ — Харків на 47 хв, та №36 Одеса — Перемишль на 1 год 9 хв.

Затримуються приміські поїзди фастівського напрямку. На графік руху кільцевої електрички Киева ситуація впливу не має, повідомили в компанії.