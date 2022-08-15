НОВИНИ"Укрзалізниця" перепрошує і запевняє, що робить все, щоб скоротити відставання від розкладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через погіршення погоди в Україні затримуються поїзди
Фото з вільного доступу
Складні погодні умови в Україні привели до порушення графіків руху поїздів. Про це в понеділок повідомляє компанія "Укрзалізниця". Серез причин затримок - знеструмлення дільниць.
"Так, поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків затримується на 1 год 50 хв. Поїзд №259 Івано-Франківськ — Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв. Із затримкою на 2 год 11 хвилин вирушив поїзд №732 Київ — Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку", - заявили у компанії.
Окрім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ — Перемишль на 35 хв., затримуються рейси поїздів №701 Київ — Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ — Харків на 47 хв, та №36 Одеса — Перемишль на 1 год 9 хв.
Затримуються приміські поїзди фастівського напрямку. На графік руху кільцевої електрички Киева ситуація впливу не має, повідомили в компанії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 08 2022 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Мер Києва розлучається
- Генрі Кіссінджер стурбований "порушенням рівноваги" та вважає, що тепер до України треба ставитися як до члена НАТО - The Wall Street Journal