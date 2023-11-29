Через порти ЄС продається понад 20% російського скрапленого газу – Financial Times

Це збільшує доходи москви, попри зусилля ЄС їх обмежити.

Понад одна пʼята всього російського скрапленого природного газу (СПГ), що надходить до Європи, переправляється в інші частини світу.

Про це пише видання Financial Times.

У Великій Британії та Нідерландах були заборонені контракти на так звану перевалку російського скрапленого газу, однак дані за 2023 рік свідчать, що дозволені партії газу регулярно перевантажуються між танкерами у Бельгії, Франції та Іспанії, а потім експортуються до покупців на інших континентах.

Автори матеріалу зазначають, що вирішальне значення для росії має переміщення суден, оскільки країна-агресорка намагається якнайкраще використовувати свій арктичний флот. Перевалка зазвичай відбувається між танкерами рф "льодового класу" та звичайними танкерами СПГ, які опісля прямують до інших портів. Тим самим останні звільняють судна "льодового класу" для їхнього повернення на північ.

"Порти Бельгії, Іспанії та Франції досі отримують значні обсяги з сибірського заводу "Ямал СПГ", найбільшими акціонерами якого є другий найбільший постачальник природного газу в росії "Новатек", Китайська національна нафтогазова корпорація і французька енергетична компанія TotalEnergies", – йдеться у статті.

Автори звернули увагу, що із 17,8 млрд куб. м російського СПГ, що надійшли до ЄС від січня до вересня 2023 року, 21% було перевантажено на судна, призначені для Китаю, Японії та Бангладеш.

Зауважимо, що ЄС не накладав санкції на російський газ, але Єврокомісія заявляла, що держави-члени повинні позбутися викопного палива з РФ до 2027 року.

Як розповіла провідна енергетична аналітикиня IEEFA Ана-Марія Яллер-Макаревич, хоча обсяги перевалки СПГ у Європі впали після початку повномасштабної війни в Україні, вони залишаються суттєвими і потенційно могли бути проігноровані.