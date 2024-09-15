Через повені Польща та Чехія тимчасово скасували низку залізничних рейсів

Польщу та Чехію затопило.

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Компанія зазначає, що обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", – повідомляє пресслужба.