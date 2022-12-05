Через ракетний обстріл у великих містах перебої з інтернетом: де саме
05 грудня 2022, 15:47
Фото: ssu.gov.ua
Через ракетну атаку на Україну 5 грудня у великих містах спостерігаються перебої з доступом в інтернет.
Про це повідомляє профільний сервіс Netblocks.
"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - йдеться в повідомленні.
За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.