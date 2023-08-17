Через ремонт Укрзалізниця на місяць скасовує потяги до польського міста

Натомість з’являється додатковий рейс до Хелма.

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури, відтак частина потягів на Перемишль з України скасовуються до 6 жовтня.



Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Потяги №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.



Щодо інших потягів, то у вересні по пʼятницях та суботах (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох потягів Інтерсіті+:

діючого №705/706 Київ – Перемишль;



нового №707/708 Київ – Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).



Разом із тим, у ці 6 днів потяги №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль будуть скасовані.

Також змінюється графік руху потягів №54 та №36. №54 Перемишль – Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). А потяг №36 Перемишль – Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Аби компенсувати зміни, з 3 вересня УЗ призначає новий потяг №119/120 Київ – Хелм. Він стане вже третім щоденним потягом до цього польського міста.



Потяг буде денним, тобто не передбачатиме проходження кордону серед ночі. З Києва він вирушатиме о 06:28, прибуття до Хелма – о 17:27. Далі пасажири можуть пересісти на польський потяг IC 21100 Хелм – Варшава о 18:12 (прибуття до Варшави о 21:02).



Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з потягу IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.