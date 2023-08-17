Матеріали:
Теми:

Через ремонт Укрзалізниця на місяць скасовує потяги до польського міста

17 серпня 2023, 16:09
Через ремонт Укрзалізниця на місяць скасовує потяги до польського міста
Джерело: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Натомість з’являється додатковий рейс до Хелма.

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури, відтак частина потягів на Перемишль з України скасовуються до 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Потяги №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Щодо інших потягів, то у вересні по пʼятницях та суботах (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох потягів Інтерсіті+:

  • діючого №705/706 Київ – Перемишль;

  • нового №707/708 Київ – Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).


Разом із тим, у ці 6 днів потяги №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль будуть скасовані.

Також змінюється графік руху потягів №54 та №36. №54 Перемишль – Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). А потяг №36 Перемишль – Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Аби компенсувати зміни, з 3 вересня УЗ призначає новий потяг №119/120 Київ – Хелм. Він стане вже третім щоденним потягом до цього польського міста.


Потяг буде денним, тобто не передбачатиме проходження кордону серед ночі.  З Києва він вирушатиме о 06:28, прибуття до Хелма – о 17:27. Далі пасажири можуть пересісти на польський потяг IC 21100 Хелм – Варшава о 18:12 (прибуття до Варшави о 21:02).

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з потягу IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

УкрзалізницярозкладПеремишльпотягивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється