Через рік росія втратить ще один великий сировинний контракт – Bloomberg

Від співпраці з рф відмовився найбільший сировинний трейдер у світі.

Найбільший сировинний трейдер у світі компанія Glencore повідомила, що не збирається продовжувати контракт на закупівлю російського алюмінію після його закінчення у 2024 році.



Про це гендиректор Glencore Гері Нейгл розповів в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми вважаємо, що так буде правильно", – пояснив Гері Нейгл.



Він розповів, що три роки тому Glencore домовився з UC Rusal щодо придбання 6,8 млн тонн алюмінію протягом 2020-2024 років. Орієнтовна вартість контракту становила $16,3 млрд, він гарантував російській компанії збут більше ніж третини продукції.

Glencore брав участь у створенні UC Rusal та довгий час був міноритарним акціонером компанії. Після нападу рф на Україну у Glencore вирішили, що не починатимуть новий бізнес з росією, але продовжать виконувати уже підписані контракти.

Проте Нейгл сказав, що політика компанії може змінитися залежно від того, як розвиватиметься ситуація в Україні.