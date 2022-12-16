Через російські атаки по Україні. Екстрені аварійні відключення світла вже в дії
16 грудня 2022, 11:10
Фото: РБК-Україна
Під час масованої атаки по Україні у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову поцілили по енергетиці України. Відбуватимуться аварійні відключення світла.
Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - розповів він.
Він попередив, що можливо падіння обсягів генерації.
"Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - сказав Галущенко.