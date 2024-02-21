Через російські обстріли пошкоджено лінію Запорізької атомної електростанції

Лінія забезпечувала енергоживлення АЕС.

Після чергового обстрілу російської окупаційної армії пошкоджено лінію Запорізької атомної електростанції. Вже встановлено характер ушкоджень.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Після чергового обстрілу росіян пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної станції. Фахівці "Укренерго" встановили характер ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі тривають бойові дії. Саме тому аварійно-відновлювальні роботи проводять в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі, наголосили в НЕК.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів. Нові пошкодження є в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.