Через російську агресію поранено 642 дитини
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
"Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642", - ідеться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Внаслідок обстрілу військовими російської федерації цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області 2 липня були поранення 7-річний хлопчик і 3-річна дівчинка.
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