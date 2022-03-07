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Через російську агресію поранено 642 дитини

За даними Офісу генерального прокурора від війни постраждало 986 дітей
В Україні через повномасштабну агресію рф дістали поранення понад 642 дитини.
Через російську агресію поранено 642 дитини Фото: gettyimages.com

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642", - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Внаслідок обстрілу військовими російської федерації цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області 2 липня були поранення 7-річний хлопчик і 3-річна дівчинка.

 

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03 07 2022 10:10
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