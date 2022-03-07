Через російську агресію поранено 642 дитини

За даними Офісу генерального прокурора від війни постраждало 986 дітей

В Україні через повномасштабну агресію рф дістали поранення понад 642 дитини.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642", - ідеться в повідомленні.