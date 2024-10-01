Через російську атаку Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту
01 жовтня 2024, 12:09
Фото: з вільного доступу
росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення атомної електростанції.
Через атаку росії Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
Про це повідомило Міненерго.
Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.
"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.