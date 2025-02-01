Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Через російську ракетну атаку Польща піднімала винищувачі F-16

01 лютого 2025, 13:13
Через російську ракетну атаку Польща піднімала винищувачі F-16
У повітряних силах Польщі заявляють, що контролюють поточну ситуацію.
Уранці 1 лютого під час ракетної атаки рф по Україні, Польща піднімала у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни.
 
Про це в мережі X повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
 
У звʼязку з ударом російськоїфедерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська і союзницька авіація", — ідеться у повідомленні.
 
Відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні. У повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
 
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою", — зазначають у ЗС Польщі.
 
Зазначається, що Оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється