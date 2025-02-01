Через російську ракетну атаку Польща піднімала винищувачі F-16
01 лютого 2025, 13:13
У повітряних силах Польщі заявляють, що контролюють поточну ситуацію.
Уранці 1 лютого під час ракетної атаки рф по Україні, Польща піднімала у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни.
Про це в мережі X повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
“У звʼязку з ударом російськоїфедерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська і союзницька авіація", — ідеться у повідомленні.
Відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні. У повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою", — зазначають у ЗС Польщі.
Зазначається, що Оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.