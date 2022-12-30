Через російську війну збитки аграрного сектору України сягають 40 млрд доларів

Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі с/г угідь. По цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що основні розрахунки сумарних прямих та непрямих фінансових збитків у сільському господарстві за цей рік через війну можуть становити близько 40 млрд доларів. Проте в цілому втрати економіки України досить серйозні, йдеться на сайті Мінагрополітики.

Пан Висоцький наголосив, що низка ініціатив, які були реалізовані на урядовому та міжнародному рівнях, дозволили підтримати агросектор та зробити значний внесок у міжнародну та продовольчу безпеку України.

"У рамках програми пільгових кредитів аграріям було видано близько 90 млрд грн кредитного фінансування. Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільгоспвиробникам. Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробників — для них діяла низка програм. Зокрема, була запущена програма з виділення субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальна бюджетна дотація з утримання корів на суму понад 1,6 млрд грн", — сказав Тарас Висоцький.

Значною була у 2022 році і підтримка міжнародних партнерів. Завдяки співпраці з FAO було безкоштовно розподілено понад 30 тис. рукавів для тимчасового зберігання збіжжя. Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їхнього розвантаження. Для успішної посівної кампанії малим виробникам було виділено також насіння кукурудзи та овочевих культур.

"Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі с/г угідь. По цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того вже виділено 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", — додав Тарас Висоцький.

За його словами, у наступному році буде продовжено і потенційно розширено грантову програму з підтримки аграріїв.