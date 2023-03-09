Через санкції найбільша криптобіржа закрила для росіян покупку $ та €

Одна з найбільших в світі криптобірж Binance закрила для росіян можливість купівлі та продажу $ і € через свій P2P-сервіс.

Санкції введені проти росії рано чи пізно вдарять по більшості секторів економіки рф.

Повідомляє Forbes.

Саме запровадження 10-го пакету санкцій ЄС проти росії вплинуло на рішення біржі Binance прикрити покупку валюти.

Також, Binance заборонила громадянам Європейського Союзу купувати та продавати рублі за P2P.

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", - заявив представник Binance.

Проте росіяни можуть, як і раніше, використовувати рублі на криптомайданчику.

P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати минулого року як інструмент для переказу грошей за кордон — після того, як звичайні SWIFT-перекази робити стало складно.

За допомогою таких сервісів можна переказати кошти з одного криптогаманця на інший чи купити криптовалюту.