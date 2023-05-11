Через санкції проти Китаю в ЄС виникли розбіжності – The Guardian

Планувалося, що нові санкції будуть націлені на китайські та іранські фірми, та дозволять забороняти експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

Країни Євросоюзу провели перше обговорення 11-го пакету санкції проти рф, який концентрується на способах агресора обходити обенження, зокрема за допомогою китайців.



Про це повідомляє The Guardian із посиланням на п'ять дипломатичних джерел, знайомих з обговоренням, що пройшли 10 травня за закритими дверима.

За даними журналістів, Німеччина під час засідання закликала бути обережними щодо обмежень, які можуть стосуватися Китаю. Зі свого боку Італія підтримала пропозицію Німеччини концентруватися на іноземних компаніях, а не на країнах, за будь-який обхід існуючих санкцій.

Нагадаємо, що у Києві розраховували на швидке прийняття Європейським Союзом 11-го санкційного пакету проти російської федерації. Україна вважає, що там повинні бути обмеження проти ядерного сектору терористичної країни.