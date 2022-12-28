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Через санкції росія вилучає з Фонду нацдобробуту по $4-5 мільярдів щомісячно - Свириденко

28 грудня 2022, 12:48
Через санкції росія вилучає з Фонду нацдобробуту по $4-5 мільярдів щомісячно - Свириденко
Фото: Google
За підсумками року падіння ВВП держави-агресора спостерігається на рівні 4,5 - 5%, цього недостатньо, проте з початку IV кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
 
Вона зауважила, що починаючи з жовтня росія почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні 4-5 млрд доларів щомісячно.
 
"Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку", - зазначила Свириденко.
 
Перший віцепрем’єр-міністр додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу. Наступного року обвал прибутку від експорту нафти і газу може скласти більш як 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи росії впадуть нижче критичного рівня в 40 млрд дол. на квартал.
 
"Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель", - підкреслила Юлія Свириденко.
 
 
 
санкціївійна з РосієюЮлія Свириденко

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