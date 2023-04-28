Через страх контрнаступу ЗСУ в росії звільняються генерали – ISW

Керівництво рф повідомило про звільнення з посади заступника міністра оборони Михайла Мізінцева.

У Генштабі ЗСУ рф, 27 квітня, відбулися зміни у керівництві органів управління. Зокрема, такі різкі перестановки є є відповіддю на зростання серед російського населення побоювання щодо українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Напередодні військове керівництво рф повідомило про звільнення з посади заступника міністра оборони Михайла Мізінцева, відповідального за тилове забезпечення.

Зазначається, що звільнення може бути пов'язане з перевіркою боєготовності військ Північного флоту, яку провів екскомандувач ВДС генерал-полковник Михайло Теплинський, якого нещодавно призначили на невстановлену посаду щодо управління окупантами в Україні. Його перевірка нібито виявила, що війська загарбників на деяких ділянках фронту не отримують необхідного озброєння.

На думку військових аналітиків, заявлена роль Теплинського у виявленні проблем з поставками може свідчити про те, що російські органи зосередяться на наданню "вагнеру" необхідної логістичної підтримки, "оскільки зв'язок Теплинського з "вагнерівцями" давно відомий".