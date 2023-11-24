Через страйк польських перевізників Україна готує евакуацію українських водіїв з кордону

Українські водії за мінусової температури потерпають від дій кількох людей, які заблокували кордон.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні з Україною. Планується евакуація водіїв із Польщі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Ініціюється створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні.

"Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне - в яких умовах уже понад два тижні перебувають наші водії. Офіційного листа з такою пропозицією надіслали. Очікуємо на відповідь", - написав Сергій Деркач.

Він повідомив, що міністерство почало збір даних для евакуації наших водіїв.

"У нас уже вичерпався час на узгодження компромісів. Наразі наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, які заблокували кордон за згодою місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов - цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади," - повідомив заступник міністра.

Сергій Деркач заявив, що Україна вивозитиме всіх, хто висловить таке бажання. Форма для заповнення про евакуацію знаходиться за посиланням.

"За останні три тижні питання блокади порушувалося на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд і Єврокомісія їх знають. Але домовитися про щось можливо тільки тоді, коли є бажання домовлятися, а не тільки бажання блокувати кордон", - пояснив Сергій Деркач.

Нагадаємо, 6 листопада на польсько-українському кордоні почався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати "транспортний коридор" для України. На кордоні застрягли тисячі вантажівок.