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Через страйк в аеропорту Мюнхена скасують більшість рейсів

26 лютого 2025, 10:57
Через страйк в аеропорту Мюнхена скасують більшість рейсів
Фото: promotion.lufthansa.com
Пасажирам порадили звернутися до своїх авіакомпаній для отримання більш конкретної інформації про рейси.
Більшість рейсів в аеропорту Мюнхена будуть скасовані в четвер і п'ятницю через страйк працівників аеропорту.
 
Про це повідомляє DW.
 
Керівництво аеропорту повідомило, що авіакомпанії, що працюють в аеропорту, швидше за все, скасують більшість із приблизно 1 600 рейсів, запланованих на ці два дні.
 
Пасажирам порадили звернутися до своїх авіакомпаній для отримання більш конкретної інформації про рейси.
 
Попереджувальний страйк розпочнеться в четвер опівночі і триватиме 48 годин до опівночі п'ятниці.
 
Аеропорт Мюнхена – один із найзайнятіших транспортних вузлів Німеччини, здебільшого для флагманської німецької авіакомпанії Lufthansa.
 
На початку тижня профспілка Verdi також закликала працівників скласти інструменти в аеропортах Кельн/Бонн і Дюссельдорф.
 
Страйк стався на тлі того, що Verdi вимагає поліпшення умов праці для працівників у державному секторі Німеччини як на місцевому, так і на національному рівнях.
 
Вимоги включають в себе підвищення заробітної плати на 8%, а також три додаткові оплачувані святкові дні.
 
Новий раунд переговорів у вівторок завершився без прориву.
аеропортНімеччинавійна в Україніросія окупанти

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