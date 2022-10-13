Через терор рф економіка впала понад на третину - Зеленський

У 2022 році російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на засіданні щодо підтримки України під керівництвом уряду, групи Світового банку та МВФ

"Цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися й реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури зруйновані. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями".

За словами Зеленського, наразі є дві ключові державні фінансові потреби:

38 млрд доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року - зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії;

17 млрд доларів, верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA. Це школи, лікарні, критична транспортна й енергетична інфраструктура, пошкоджене житло.

Також він сказав, що потрібні цільові кредити обсягом 2 млрд доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань і для розширення експорту у Європу. Україна потребує кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки – не менш як 5 млрд доларів.

Зеленський сказав, що потрібно затвердити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом як основне джерело покриття дефіциту. За його словами, реалістичний обсяг – до 20 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський закликав до превентивних заходів проти рф через ядерний шантаж.