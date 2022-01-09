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Через війну довкіллю України завдано збиків майже в 1 трильйон грн
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Збитки тільки від викидів забруднюючих речовин у повітря досягають 823 млрд грн. Збитки ґрунтів і земель перевищують понад 138 млрд грн. А ще будуть окремі методики та розрахунки щодо збитків українським лісам, Чорному та Азовському морям, надрам, природно-заповідному фонду", - сказав міністр міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час брифінгу.
Орієнтовна сума збитків, які росіяни вже завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.
"Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян постраждала майже третина всього лісового фонду України. У рази зросла кількість лісових пожеж. Минулого року в Україні була лише одна велика пожежа, площею понад 5 га. Цього року таких вже понад 100", - додав Стрілець.
За словами міністра, росіяни окупували вісім заповідників та 12 природоохоронних парків.
На Кінбурнській косі (Херсонщина) загинула незчисленна кількість диких тварин та птахів. Також на території коси внаслідок обстрілів у травні 2022 згоріли реліктові ліси, для відновлення яких піде понад сто років.
"Яскравий приклад життя під окупацією та загрози для заповідних територій міжнародного значення - Кінбурнська коса. Там на сьогодні загинули безліч диких тварин та птахів. Ми навіть не можемо обрахувати точну їх кількість. Знаємо тільки про те, що там згоріли реліктові ліси, для відновлення яких треба буде дуже багато років, навіть не 10, не 50 і не 100", - додав міністр.
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01 09 2022 20:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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