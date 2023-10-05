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Через війну в Україні США вироблятимуть 100 тисяч снарядів щомісяця – Bloomberg

05 жовтня 2023, 18:13
Через війну в Україні США вироблятимуть 100 тисяч снарядів щомісяця – Bloomberg
Сполучені Штати мають намір пришвидшити виробництво найпоширенішого в Україні артилерійського снаряда.

Про це інформує Bloomberg.

"Мета США – виробляти 155-мм артилерійські снаряди в темпі 100 тисяч снарядів на місяць порівняно з 28 тисячами станом на зараз. А це вдвічі більше, ніж 14 тисяч снарядів на місяць після вторгнення рф в Україну в лютому торік", – пише видання.

Зазначається, що поставки в Україну протитанкових ракет Javelin і зенітних ракет Stinger, а також гаубиць і боєприпасів виснажили американські запаси, продемонструвавши відсутність стійкості США. Це спонукало Пентагон, за підтримки Конгресу, вкласти мільярди доларів у розширення промислового потенціалу країни.

За словами керівника відділу закупівель армії США Дугласа Буша, із 3,4 мільярди доларів, виділених за контрактом на розвиток промисловості, три чверті, або 2,5 мільярди, буде спрямовано на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

Дуглас Буш додав, що США зможуть збільшити виробництво з 28 000 на місяць до 36 000, а пізніше з 48 000 до 57 000 снарядів на місяць.

Американський спеціаліст вважає, що галузь повинна бути в змозі на початку 2025 року досягти виробництва 80 000 снарядів на місяць, а потім досягти мети в 100 000 до кінця року.

Спочатку армія розширила наявні державні і керовані підрядниками підприємства з виробництва металевих гільз у Пенсильванії. 

"На підприємствах збільшилася кількість змін, а також було додано нові машини", - сказав Буш.

Наступним кроком буде відкриття нових підприємств: одним із них є IMT Defense в Канаді, з виробництва металевих деталей, яке має почати працювати в наступному році.

Третій крок - Пентагон планує значно збільшити потужності США з виробництва IMX, який вважається безпечнішим варіантом для військ у поводженні та зберіганні, ніж тротил.

СШАвиробництвобоєприпасиснаряди

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