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CУСПІЛЬСТВО

Через війну в Україні у російського командування почалися суперечки — розвідка Британії

14 грудня 2022, 10:38
Через війну в Україні у російського командування почалися суперечки — розвідка Британії
Фото: EPA / UPG
Серед російських військових точаться суперечки щодо ведення війни проти України, зокрема спостерігається протистояння між різними групами впливу.
Про це йдеться у зведенні, опублікованому у середу Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.
 
Як зазначається, 6 грудня колишній "міністр оборони днр" ігор гіркін (стрєлков) заявив, що провів два місяці у складі батальйону "днр" на передовій. Він сказав, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" в операції росії проти Україні. Він також висміяв накази керівництва армії рф будувати великі позиційні оборонні споруди, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні.
 
"Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у військовій спільноті росії", - йдеться у зведенні.
 
Як зазначає британська розвідка, чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу росії генерала валерія герасимова могли звільнити, неможливо перевірити.
 
"Однак напруженість між військовими групуваннями, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії росії", - наголосили у розвідці Британії.
 
розвідкаБританіявійна росії з Україною

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