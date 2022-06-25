Через збройну агресію рф в Україні загинуло 339 дітей, 611 - поранено

Більше, ніж 950 дітей України постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чергінівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.