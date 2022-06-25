CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБільше, ніж 950 дітей України постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через збройну агресію рф в Україні загинуло 339 дітей, 611 - поранено
Дані станом на 25 червня
Фото: з вільних джерел
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чергінівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
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