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Через збройну агресію рф в Україні загинуло 339 дітей, 611 - поранено

Дані станом на 25 червня
Більше, ніж 950 дітей України постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
Через збройну агресію рф в Україні загинуло 339 дітей, 611 - поранено Фото: з вільних джерел

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено. 

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чергінівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17. 

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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25 06 2022 10:48
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