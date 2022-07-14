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Через збройну агресію росії проти України постраждало понад тисяча дітей

Найбільше постраждало у Донецькій та Харківській областях
Станом на ранок 14 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 349. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 652.
Через збройну агресію росії проти України постраждало понад тисяча дітей Фото: з вільних джерел

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

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14 07 2022 09:43
ТЕГИ: війна, діти
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