CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на ранок 14 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 349. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 652.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через збройну агресію росії проти України постраждало понад тисяча дітей
Найбільше постраждало у Донецькій та Харківській областях
Фото: з вільних джерел
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.
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14 07 2022 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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