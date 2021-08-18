Через землетрус на Гаїті загинули вже понад 1,9 тисячі осіб

Пошуково-рятувальні роботи відновились після того, як тропічна буря "Грейс" принесла у країну Карибського моря дощ

В результаті потужного землетрусу на Гаїті загинула 1941 особа, поранено майже 10 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Пошуково-рятувальні роботи відновились після того, як тропічна буря "Грейс" принесла у країну Карибського моря дощ, спричинивши небезпечні повені.

Щонайменше 9 915 людей поранено, багато людей досі зниклі безвісти або знаходяться під завалами.

Постраждалі після землетрусу у вівторок вимагали продовольство, притулок та медичну допомогу, яких наразі не вистачає.

Як повідомлялося, в суботу потужний землетрус на Гаїті магнітудою 7,2 бала призвів до руйнування понад 7 тисяч будинків та пошкодження ще 5 тисяч будинків. В результаті цього близько 30 тис. сімей залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, що на Гаїті внаслідок землетрусу, який стався 14 серпня, кількість загиблих зросла до 1 297