Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрили два провадження

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ"
Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.
Через знесення пам Фото: Нацполіція

2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка, повідомляє прес-служба поліція області.

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - інформує поліція.


Фото: Нацполіція

Слідчими Немишлянського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.


Фото: Нацполіція

"На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у Харкові зібрала підписи петиція про повернення станції метро та проспекту імені маршала СРСР Жукова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2019 21:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.