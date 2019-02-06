Через знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрили два провадження

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ"

Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка, повідомляє прес-служба поліція області.

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - інформує поліція.



Фото: Нацполіція

Слідчими Немишлянського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.



Фото: Нацполіція

"На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у Харкові зібрала підписи петиція про повернення станції метро та проспекту імені маршала СРСР Жукова.