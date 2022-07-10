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Через зростання кліматичної загрози США представили нову арктичну стратегію

У п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила нову арктичну стратегію.
Через зростання кліматичної загрози США представили нову арктичну стратегію Фото: AFP
Важливий регіон страждає від наслідків зміни клімату і посилює міжнародну конкуренцію, передає УНН.
 
Глобальне потепління призводить до танення арктичних льодів, відкриваючи раніше закриті райони для судноплавства та створюючи нові можливості для таких країн, як США, росія та Китай, у боротьбі за ресурси та вплив.
 
Ситуація ще більше ускладнюється вторгненням в Україну росії - великої арктичної держави, - що посилило напруженість між Москвою та Вашингтоном до рівня, який не бачили з часів Холодної війни.
 
"Арктика, де проживає понад чотири мільйони людей, є великі природні ресурси та унікальні екосистеми, зазнає кардинальних змін", - йдеться у стратегії.
 
"Ця трансформація, викликана зміною клімату, кине виклик коштам до існування в Арктиці, створить нові економічні можливості і може посилити стратегічну конкуренцію між країнами".
 
Стратегія складається з чотирьох основних стовпів: безпека, зміна клімату та захист довкілля, сталий економічний розвиток та міжнародне співробітництво.
 
"Нашим найвищим пріоритетом є захист американського народу, нашої суверенної території та прав. Ми віддані безпеці наших союзників за договором та підтримкою наших партнерів у регіоні", - йдеться у стратегії.
 
Для цього Вашингтон "підсилюватиме і застосовуватиме як військовий, так і громадянський потенціал в Арктиці в міру необхідності для стримування загроз, а також для прогнозування, запобігання та реагування як на природні, так і на техногенні інциденти".
 
У міру зростання впливу глобального потепління Вашингтон хоче допомогти Алясці - своєму північному штату - зміцнити стійкість і адаптуватися, а також прагне реалізувати міжнародні ініціативи щодо скорочення викидів в Арктиці.
 
"Зміна клімату робить більший вплив на Арктику, ніж на багато інших регіонів з помірним кліматом, призводячи до нестабільності рельєфу, уразливості берегів, зміни екосистем та посилення кризи біорізноманіття", - йдеться у стратегії.
 
На економічному фронті у стратегії наголошується, що танення арктичних льодів - хоч це і "яскравий показник прискорення зміни клімату" - також відкриває можливості.
 
"Уряд США допоможе створити умови для стимулювання відповідального, інклюзивного та прозорого економічного розвитку на Алясці та у всій Арктиці", - йдеться у повідомленні, у тому числі через розвиток інфраструктури та підтримки галузей, які розширюють можливості для місцевих громад.
 
У стратегії йдеться про те, що Сполучені Штати цінують співпрацю в Арктиці, але вторгнення росії в Україну завдало серйозного удару по перспективах співпраці з Москвою.
 
"Жорстока війна росії на Україні зробила цю співпрацю в Арктиці практично неможливою... нині. Однак підтримка співпраці з нашими союзниками та партнерами у найближчій перспективі залишається важливою для досягнення наших цілей у регіоні", - йдеться у документі.
 
Пройшло майже 10 років з того часу, як було опубліковано останній документ США щодо Арктики, і в новій стратегії враховуються як природні, так і геополітичні умови, що змінюються.
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07 10 2022 21:29
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