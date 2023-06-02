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Чергова атака на Київ. Сили ППО збили понад 30 повітряних цілей – КМВА

02 червня 2023, 08:07
Чергова атака на Київ. Сили ППО збили понад 30 повітряних цілей – КМВА
Окупанти щоночі завдають ударів по столиці впродовж останніх 6 днів.

У ніч проти п'ятниці, 2 червня, у Києві збили понад 30 повітряних цілей. Столиця України зазнала комбінованої ворожої атаки - ракетами і дронами. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.  

"Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed"", - йдеться в повідомленні. 

Уже після відбою тривоги в столичному Дарницькому районі на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Також у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. На місцях працюють надзвичайники, зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Однак, після перевірки інформація про уламки в Дарницькому районі не підтвердилася, заявили в КМВА.

Загалом, впродовж минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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