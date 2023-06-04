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ПОЛІТИКА

Чергова атака окупантів: ППО знищило 4 ракети і 3 дрони противника

04 червня 2023, 08:42
Чергова атака окупантів: ППО знищило 4 ракети і 3 дрони противника
Фото: Xinhua
Ворог продовжує тероризувати мирне населення.

Окупанти продовжують нічні атаки на Україну безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. У ніч на 4 червня війська рф знову здійснили обстріли. Сили ППО знищили чотири крилаті ракети і три ударні дрони загарбників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

4 червня 2023 року з 01:00 до 04:00 росіяни запустили п’ять іранських ударних БПЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Ракети були випущені з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

Українські захисники збили чотири з шести крилаті ракети та три з п'яти ударних дронів ворога.

Вночі 4 червня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, і в регіонах повідомляли про роботу ППО. За даними моніторингових груп, з території РФ стратегічна авіація завдала ракетних ударів по нашій країні. Крім того, повідомлялося про застосування противником безпілотників.

Пізніше влада Києва поінформувала, що всі ворожі повітряні цілі, які летіли на столицю, були збиті нашою протиповітряною обороною.

війнаатакарф тероризм

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