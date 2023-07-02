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Чергова повітряна атака рф на Україну: сили ППО знищили всі ворожі цілі

02 липня 2023, 09:42
Чергова повітряна атака рф на Україну: сили ППО знищили всі ворожі цілі
Фото: УНН
росіяни запустили дрони та ракети.

У ніч на 2 липня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами типу Shahed та трьома крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Вісім "шахедів" ворог запустив із південно-східного напрямку, "Калібри" – з Чорного моря.

Протиповітряна оборона ПС працювала у різних областях – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр". Усі повітряні цілі – вісім ударних БпЛА Shahed-136/131 та три крилаті ракети "Калібр" знищено.

Утім, уламки збитих дронів на Київщині пошкодили приватні будинки, одна людина отримала поранення. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО. Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано", - розповів він.

Водночас, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Як повідомив голова ОВА, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

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