ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПовідомляється про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чергова кібератака на українські поштові скриньки
За даними Держспецзв’язку, активність асоційована з діяльністю групи UAC-0056, з якою пов’язували кібератаку, що відбулася минулого тижня
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls".
Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Фахівці CERT-UA з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.
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11 07 2022 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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