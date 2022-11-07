RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Чергова кібератака на українські поштові скриньки

За даними Держспецзв’язку, активність асоційована з діяльністю групи UAC-0056, з якою пов’язували кібератаку, що відбулася минулого тижня
Повідомляється про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна".
Чергова кібератака на українські поштові скриньки Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls". 

Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Фахівці CERT-UA  з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2022 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.