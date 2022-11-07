Чергова кібератака на українські поштові скриньки За даними Держспецзв’язку, активність асоційована з діяльністю групи UAC-0056, з якою пов’язували кібератаку, що відбулася минулого тижня

Повідомляється про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна".

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Держспецзв'язку. Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls". Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Фахівці CERT-UA з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.

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