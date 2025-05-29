Чергова зустріч "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Наступного тижня засідання відбудеться у Брюсселі.

Країни Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн" зустрінуться 4 червня у Брюсселі для координації подальшої допомоги для України.

Інформація була оприлюднена на сайті НАТО.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія і Німеччина збиратимуть Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", - написало в Альянсі.

"Рамштайн" був створений за ініціативою США в квітні 2022 року.

Після початку повномасштабної війни рф в Україні союзники Еиєва вперше зібралися у цьому форматі на авіабазі "Рамштайн". Тоді у групі об’єдналися 40 країн, включаючи членів НАТО, ЄС і міжнародних партнерів, щоб підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Після приходу Трампа "Рамштайн" і далі працює, але вже за лідерства Британії і Німеччини, однак США лишаються важливим учасником групи.

Попереднє засідання Контактної групи в форматі Рамштайн відбулося у квітні 2025 року. Учатсь в ньому взяли 51 країн.

Востаннє на зустрічі учасники надати Україні військову допомогу на близько 24 мільярди доларів, включаючи фінансування програм оборонного виробництва в Україні.