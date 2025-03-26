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Чергове російське судно загорілось біля берегів Південної Кореї

26 березня 2025, 16:12
Чергове російське судно загорілось біля берегів Південної Кореї
Фото: firtka.if.ua
Відомо про 6 постраждалих росіян.

В середу зранку за 8 км від порту Камчхон міста Пусан, що біля Південної Кореї, сталася пожежа на російському рефрежираторному кораблі Crystal Asia. 

Серед членів екіпажу є постраждалі, написало РИА Новости.

У компанії-судновласника "Транс Вінд Флот" зазначили, що пожежа на судні сталась через вибух в машинному відділенні.

Згідно з даними генерального консульства рф, під час пожежі на судні перебували 23 людини, серед яких 22 росіянина. Наразі відомо про шістьох громадян рф, які постраждали, двоє з яких перебувають у важкому стані.

"Травми, здебільшого, люди дістали через те, що їх посікло шибками", - пише видання.

Причини вибуху в машинному відділенні наразі невідомі.

"Зараз судно ошвартоване в порту Пусана, стоятиме на ремонті. До цього в Кореї було проведено невеликий ремонт, і судно вийшло в рейс без вантажу", - додав співрозмовник.

В кінці 2024 року ми писали, що в росії потонув четвертий танкер за останні 5 днів.

 

Росіясудно

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