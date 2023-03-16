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Чергові воєнні злочини рф в Україні встановила ООН

16 березня 2023, 17:10
Чергові воєнні злочини рф в Україні встановила ООН
Фото: 24 канал
До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об’єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

російська влада скоїла численні порушення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права у багатьох регіонах України, багато з яких прирівнюються до воєнних злочинів.

Про це йдеться у новому звіті Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, опублікованому в четвер, 16 березня.

Докази Комісії свідчать про те, що російська влада вчинила умисні вбивства цивільних осіб або осіб, позбавлених боєздатності, на територіях, які опинилися під її контролем, що є воєнними злочинами і порушенням права на життя.

"російські збройні сили здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї у населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню, та не вживаючи необхідних запобіжних заходів. Ці атаки були невибірковими та непропорційними з порушенням міжнародного гуманітарного права. Таке використання вибухової зброї в населених пунктах було однією з основних причин жертв серед цивільного населення. Комісія була вражена масштабами руйнувань, які вона побачила під час своїх візитів", - йдеться у звіті.

Також Комісія зазначила, що серійні атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року, можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності і це питання вимагає подальшого розслідування. Підрив роботи енергетичної інфраструктури призвів до того, що цілі регіони та мільйони людей залишалися упродовж певного періоду без електропостачання чи опалення, особливо під час морозів.

Комісія встановила систематичність повсюдного незаконного позбавлення волі на територіях, підконтрольних російським збройним силам, спрямованого на численні  категорії людей – чоловіків, жінок та дітей. Ув’язнення й утримання під вартою у спеціальних установах по всій Україні та в російській федерації супроводжувалося послідовним застосуванням тортур російською владою до певних категорій осіб.

"Один колишній ув’язнений зазнав побоїв як  покарання за те, що розмовляв українською  і за те, що не пам’ятав слова гімну російської федерації. На думку Комісії, така систематична практика катувань може становити злочини проти людяності і потребує подальшого розслідування", - йдеться у звіті.

Також Комісія виявила численні випадки зґвалтувань, сексуального та ґендерно зумовленого насильства, скоєних російською владою під час обшуків помешкань у населених пунктах, що опинилися під їхнім контролем, а також під час незаконного ув’язнення. Сексуальне насильство, рівнозначне тортурам, та погрози застосування такого насильства щодо жінок і чоловіків були суттєвими аспектами катувань, застосованих російською владою.

Розглядаючи питання переміщення дітей з України до російської федерації, Комісія із занепокоєнням констатувала порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Ситуації, пов’язані з переміщенням і депортацією дітей, які вона вивчила, прирівнюються до воєнних злочинів. Свідки розповіли Комісії, що багато з переміщених дітей молодшого віку не змогли встановити контакт зі своїми родинами і можуть втратити зв’язок із ними на невизначений час. Затримка з репатріацією цивільних осіб також може бути прирівняна до воєнного злочину.

У процесі підготовки цієї доповіді Комісія відвідала 56 населених пунктів та опитала 348 жінок і 247 чоловіків. Слідчі Комісії оглянули місця руйнувань, захоронень, місця ув’язнення і катувань, а також залишки зброї, та ознайомилися з великою кількістю документів і звітів.

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