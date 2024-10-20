Черги на виборчих дільницях у москві створені штучно – МЗС Молдови

Виборчі дільниці оснащені максимальною кількістю бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.

Міністерство закордонних справ Молдови вважає, що черги на виборчих дільницях у москві створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на пресслужбу МЗС.

Виборчі дільниці в росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом та працюють у звичайному режимі.

"З приводу великої кількості виборців на двох дільницях для голосування міністерство зазначає, що передбачало можливе скупчення людей внаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в москві. Тому вважаємо, що скупчення людей цих двох ділянок у Росії створи штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", - вважають у МЗС.