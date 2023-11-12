Черги вантажівок на кордоні. Польські перевізники продовжують протестувати

Наразі час очікування на переході в Дорогуську становить 55 годин, у Корчовій — 100, у Гребенному — до 140.

Через страйк польських перевізників приблизно 2 500 вантажівок очікують на можливість виїхати з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску. Ідеться про переходи в Дорогуську, Корчовій і Гребенному, де рух блокують перевізники.

Про це повідомляє RMF.

В ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що черга росте. Дані про 2 500 машин — ранкові. Він додав, що більшість із цих вантажівок перебувають на напрямку до пункту пропуску "Ягодин"— понад 50%. Інші зосереджені в напрямку пунктів пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".

"На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхів: як на вʼїзд в Україну, так і на виїзд. Залишається єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу — це пункт пропуску "Краківець", — пояснив Демченко.

Він сподівається, що пункти розблокують після зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками. Вона має відбутися в понеділок, 13 листопада.

Наразі час очікування на переході в Дорогуську становить 55 годин, у Корчовій — 100, у Гребенному — до 140.

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати безперешкодно.