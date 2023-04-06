"Червоні лінії" путіна більше не працюють

Путін - авторитарний правитель росії, який голосно погрожував - виявив слабкі місця своєї країни.

Він погрожував Заходу, налякав мільйони людей - але нічого не сталося.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Агресивна війна росії проти України триває вже майже 14 місяців. І протягом цих місяців кремлівський диктатор володимир путін неодноразово формулював "червоні лінії", перетин яких призведе до вжиття "відповідних заходів".

Канцлер Олаф Шольц та інші глави західних держав і урядів все ще занепокоєні, адже заходи путіна можуть означати загальну мобілізацію російської армії, використання всіх звичайних російських озброєнь в Україні або поширення війни на такі країни, як Білорусь, Грузія чи Молдова. А можливо й напад на країну НАТО, застосування ядерної зброї проти України чи країн, які її підтримують.

Але ці "червоні лінії" вже перетнуті і наразі зрозуміло, що всі вони зникли так само швидко, як і були постульовані путіним. росія не виконала жодної зі своїх погроз. І це при тому, що Україна зараз навіть бомбить населені пункти всередині рф.

Ще до початку війни росія застерігала Захід від відправки зброї в Україну. Попередження вразило Олафа Шольца та інших європейців. Лише кілька країн надали Україні легке оборонне озброєння, зокрема США, країни Балтії, Канада та Польща.

В кінці лютого минулого року Німеччина змінила свою політику. Наслідків від рф, окрім перекриття і без того обмежених поставок газу до Німеччини, практично ніяких.

Вже в травні того року українські військові застосували німецьку протитанкову зброю проти російських цілей в Україні

Невдовзі після вторгнення росія вимагала від України беззастережної капітуляції. Але Київ відмовився, натомість продовжуючи боротися з усіх сил. москва знову пригрозила розгорнути всю свою армію. Через 4 тижні армія рф зазнала поразки і залишили північ України та передмістя української столиці.

Влітку того року, після нових західних поставок озброєнь, послідували нові російські погрози: це перетнуло б "червоні лінії", що змусило б росію піти на ескалацію в Україні, але знову нічого не сталося. І чим більше Захід постачав, тим покірнішою ставала москва.

Лише західні бойові машини піхоти і бойові танки залишилися під забороною. Причино була погроза рф щодо ескалації насильства за межами України в цьому випадку. російські пропагандисти також голосно обговорювали атаку на лінії постачання всередині країн НАТО.

Західна танкова "червона лінія" повинна була залишатися на місці протягом декількох місяців, перш ніж її перетнули більше десятка держав у січні цього року - без будь-яких значних наслідків з боку росії.

Найважливіша "червона лінія" перетнута.

Україна також перетнула найважливішу з усіх ліній - напад на росію. Кілька місяців тому, викривши черговий блеф путіна.

В жовтні минулого року, цілком ймовірно, саме Київ здійснив атаку на Кримський міст. У листопаді ЗСУ звільнили щойно анексовану росією територію в Херсонській області, а з осені в російських населених пунктах, деякі з яких знаходяться далі від українського кордону майже щодня стаються вибухи.

Тоді нібито українські безпілотники атакували військові об'єкти, нафтогазові об'єкти, бази ВПС та інші важливі для військових дій об'єкти. Все це було зафіксовано в москві, засуджено, але так і не супроводжувалося ескалацією, якою неодноразово погрожував путінський режим.

Ці порожні погрози підштовхнули Україну до того, щоб тепер відкрито атакувати і знищувати підрозділи російської армії на заході росії - зафільмовані її власними безпілотниками. Не думаючи про нібито "червоні лінії" рф.

Українська артилерія влучає в російську самохідну артилерійську установку за 400 метрів на території Росії, в Бєлгородській області.

І навіть поставки бойових літаків - як східного, так і західного походження - для України вже не виключаються повністю все більшою кількістю держав.

Розвиток подій показує, що "червоні лінії" росії прокреслені на піску і стають недійсними, як тільки їх перетинають.

Теоретично, путінська армія має потенціал для масштабної ескалації, навіть із застосуванням ядерної зброї. Але знаючи, що це також знищить його багатство і владу, путін ухиляється від подальшої ескалації. Навіть незважаючи на те, що порушення "червоних ліній" все більше підриває успіх росії у війні.