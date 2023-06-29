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У США заявили, що "червоні лінії" путіна гнучкіші, ніж раніше вважалось – Politico

29 червня 2023, 13:33
У США заявили, що
Фото: з вільного доступу
Після заколоту ПВК "Вагнер" в росії посадовці США підозрюють, що так звані "червоні лінії" путіна є гнучкішими, ніж вважалося раніше, у тому числі щодо питання постачання озброєння Україні.

Про це пише Politico.

"Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Прігожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території росії.  Це змусило декого замислитися над тим, чи можуть вони піти далі і надати Україні смертоноснішу зброю з більшою дальністю дії – в тому числі і F-16. 

Вони думають: червона лінія путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", пише вилдання. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен, на запитання, чи може хаос у російській армії стимулювати контрнаступ України, сказав: "Я думаю, що є певна можливість".

Проте Блінкен додав, що американські чиновники все ще чекають, щоб побачити, як розвиватимуться події.

В короткостроковій перспективі очевидно, що саміт НАТО, який відбудеться через два тижні в Литві, набуде нової актуальності. Блінкен натякнув на "потужний пакет для України", який буде представлений лідерами НАТО у Вільнюсі. Але також можливо, що плани альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість росії і цілком реальну перспективу громадянської війни на її кордонах, йдеться в матеріалі. 

Президент Eurasia Group Ян Бреммер вважає, що це все ще висока планка, тому що 31 країна має сказати "так".

"Але це допоможе. У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в росії", - сказав Бреммер.

На думку одних аналітиків, "стриманість" путіна під час угоди з Прігожиним може бути ознакою його раціональності, на думку інших – ослаблений диктатор може стати ще більш божевільним.

Слабкість путінського режиму змушує певних американських посадовців уважніше розглядати можливість постпутінської росії – і ядерного запасу, який може стати ще більш дестабілізуючим фактором для світового порядку.

Путінчервоні лініі

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