Червоний Хрест опублікував правила війни для хакерів

Хакерам забороняється атакувати цивільні об'єкти, та об'єкти необхідні для виживання населення, проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у конфліктах, зокрема у війні, рф проти України.

Про це повідомляє ВВС.

Правила які базуються на міжнародному гуманітарному праві, забороняють хакерам:

спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти;

використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші методи, які поширюються автоматично і завдають шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам;

проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів;

здійснювати кібератаки на об'єкти, необхідні для виживання населення або такі, що можуть вивільнити небезпечні сили;

погрожувати насильством з метою поширення терору серед цивільного населення;

підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.

Також у МКЧХ закликали хакерів, які планують кібератаку на військовий об'єкт, зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення.

Окрім того, хакерів закликають дотримуватись цих правил, навіть якщо ворог цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, зокрема і їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною воєнною ціллю.

Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення рф в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути.

"Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище", - додав він.

Видання нагадує, що великі хакерські угруповання в росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet, яку пов'язують із кремлем.