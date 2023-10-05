Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Червоний Хрест опублікував правила війни для хакерів

05 жовтня 2023, 10:46
Червоний Хрест опублікував правила війни для хакерів
Фото: Ukrinform
Хакерам забороняється атакувати цивільні об'єкти, та об'єкти необхідні для виживання населення, проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у конфліктах, зокрема у війні, рф проти України.

Про це повідомляє ВВС.

Правила які базуються на міжнародному гуманітарному праві, забороняють хакерам:

  • спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти;
  • використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші методи, які поширюються автоматично і завдають шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам;
  • проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних об'єктів;
  • здійснювати кібератаки на об'єкти, необхідні для виживання населення або такі, що можуть вивільнити небезпечні сили;
  • погрожувати насильством з метою поширення терору серед цивільного населення;
  • підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.

Також у МКЧХ закликали хакерів, які планують кібератаку на військовий об'єкт, зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення.

Окрім того, хакерів закликають дотримуватись цих правил, навіть якщо ворог цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, зокрема і їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною воєнною ціллю.

Як зазначає BBC, повномасштабне вторгнення рф в Україну збільшило кількість патріотичних кіберкоманд. Представник ІТ-армії України повідомив, що команда раніше заборонила напади на об'єкти охорони здоров'я, але ширшого впливу на цивільне населення, за його словами, не уникнути.

"Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище", - додав він.

Видання нагадує, що великі хакерські угруповання в росії, не дотримуючись жодних правил, неодноразово атакували Україну та її союзників. "Чому я повинен слухати Червоний Хрест?" - запитав BBC представник російської хакерської групи Killnet, яку пов'язують із кремлем.

Червоний Хрествійна в Україніхакери

Останні матеріали

У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється