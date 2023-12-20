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ПОЛІТИКА

Чеська асоціація хоче відправити в Україну десять тисяч дронів

20 грудня 2023, 18:59
Чеська асоціація хоче відправити в Україну десять тисяч дронів
Фото: gettyimages.com
Ініціатори такого збору зазначають, що їхня мета придбати 10 тисяч дронів для українських захисників не є офіційною ініціативою чеської армії.

У Чехії військові спільно з волонтерами створили організацію Group D. Вона проведе збір коштів на купівлю 10 тисяч FPV-дронів для українських захисників.

Про це повідомляє iROZHLAS.

Організацію Group D очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека. Планується, що найближчим часом вона оголосить збір близько ста мільйонів чеських крон (близько 4,4 млн доларів) на дрони для ЗСУ.

"росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощували їхнє виробництво під час війни. Роблять їх у в'язницях та школах. Ми знали, що треба якось реагувати", - заявив резервіст і один із інвесторів Ян Веверка.

Ініціатори такого збору зазначають, що їхня мета придбати 10 тисяч дронів для українських захисників не є офіційною ініціативою чеської армії.

"Це громадянська ініціатива, в якій беруть участь солдати, і в основному члени чинного резерву. Це хороший приклад співпраці між громадянським суспільством та армією", - наголосив Ржека.

На його думку, створення Group D є вигідним і чеській армії, оскільки вона зможе "черпати" знання безпосередньо з подій на полі бою.

"Наші українські партнери готові поділитися з нами всім своїм досвідом, організувати з нами професійні семінари та надати нам безцінну для нас інформацію. Ніхто просто так не дає вам цього. А якщо ви дасте комусь кілька тисяч дронів, це теж дасть ефект", - зазначив генерал.

Раніше повідомлялось, що В грудні Україна виготовила 50 000 FPV-дронів.

Чехіядронидопомога Україні

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