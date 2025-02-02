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ПОЛІТИКА

Чеська опозиція хоче призупинити постачання боєприпасів Києву

02 лютого 2025, 11:31
Чеська опозиція хоче призупинити постачання боєприпасів Києву
Фото: gettyimages.com
Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус наголосив, що погроза опозиції зупинити ініціативу щодо боєприпасів схожа на те, як лікар "перекриває пацієнтові кисень, бо в атмосфері і так достатньо повітря".

Міжнародна ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України опинилася під загрозою.

Як пише Financial Times, чеська опозиційна партія ANO екс-прем'єр міністра Андрея Бабіша, яка лідирує в опитуваннях громадської думки перед жовтневими виборами, пообіцяла призупинити ініціативу щодо боєприпасів, якщо повернеться до влади.

Карел Гавлічек, заступник лідера ANO, заявив, що потрібно "припинити нинішній шлях", висловивши сумніви щодо якості та ціни снарядів.

"У нас є інформація від військового сектору, що якість не ідеальна і що це просто надзвичайно дорого", - сказав він.

При цьому, зазначає FT, українські урядовці та солдати говорили, що ініціатива допомогла закрити прогалину в боєприпасах під час російського наступу минулого року. І хоча були повідомлення, що невелика частина снарядів була низької якості і не могла бути використана, але Київ загалом був задоволений поставками.

Уряд у Празі вже попередив, що Бабіш може відвернутися від України і зміцнити зв'язки з прокремлівськими лідерами, такими як Віктор Орбан з Угорщини, Роберт Фіцо зі Словаччини та ймовірний наступний канцлер Австрії Герберт Кікль. Партія Бабіша ANO спочатку була пов'язана з європейськими лібералами, але минулого року приєдналася до вкрай правої групи Орбана в Асамблеї ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус наголосив, що погроза опозиції зупинити ініціативу щодо боєприпасів схожа на те, як лікар "перекриває пацієнтові кисень, бо в атмосфері і так достатньо повітря".

Однак Гавлічек заявляє, що це спірне питання, особливо якщо президент США Дональд Трамп доб'ється припинення вогню з росією.

"Їм потрібно почати мирні переговори. Чим більше ми будемо затягувати конфлікт, тим гіршою і гіршою буде ситуація для України", - сказав Гавлічек. "Коли ми будемо при владі, це буде кінцем війни, а якщо це не буде кінцем, то для України все буде дуже погано".

Чеська снарядна ініціатива дала змогу доставити до Києва минулого року 520 000 снарядів калібру 155 мм, і наступного року буде доставлено ще 300 000 снарядів. Спочатку Прага мала намір відправити всі 800 000 набоїв у 2024 році, але їй не вдалося зібрати кошти і закупити всю кількість в умовах жорсткої конкуренції на міжнародних ринках, зокрема з боку росії.

війнаЧехіябоєприпаси

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