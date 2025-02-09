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ПОЛІТИКА

Чеська поліція розслідує нелегальне перевезення безпілотників до України

09 лютого 2025, 19:29
Чеська поліція розслідує нелегальне перевезення безпілотників до України
Фото: gettyimages.com
Згідно з інформацією, оприлюдненою 6 лютого на сервері Aktuálně.cz, чеські спецпризначенці нелегально перевезли в Україну безпілотники, зібрані в рамках ініціативи, організованої актором Ондржеєм Ветчим.

Чеські кримінальні органи розслідують підозри, пов'язані з нелегальним перевезенням безпілотників з Чехії в Україну в рамках проєкту Nemesis.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в ефірі програми Partie на CNN Prima News.

Проєкт Nemesis організовує асоціація Skupina D, а заступник голови опозиційної партії ANO Радек Вондрачек, який взяв участь у дебатах з Черноховою, заявив, що питання буде обговорене в Палаті депутатів. Підозри раніше висловив також заступник голови Комітету з питань оборони Палати депутатів Павел Ружичка (ANO).

Згідно з інформацією, оприлюдненою 6 лютого на сервері Aktuálně.cz, чеські спецпризначенці нелегально перевезли в Україну безпілотники, зібрані в рамках ініціативи, організованої актором Ондржеєм Ветчим. У кримінальному провадженні зазначається, що спецпідрозділи армії могли бути причетні до цього процесу.

Речниця військової поліції Катержина Млинкова підтвердила, що розслідується можливе несанкціоноване поводження з майном Міністерства оборони Чехії та використання військових службовців поза межами їхніх обов'язків. Військові матеріали, за інформацією Aktuálně.cz, були перевезені в Україну членами 601-ї групи спеціального призначення без дозволу парламенту.

Міністерка Чернохова заявила, що всі підозри наразі розслідуються правоохоронними органами. Вона підкреслила, що це питання має бути ретельно перевірено, і висловила занепокоєння через серйозність звинувачень. Чернохова також зазначила, що раніше це питання вивчала Військова інспекція Міністерства оборони, а наразі справу розслідує військова поліція.

Міністерка оборони також заперечила будь-який тиск на поліцію чи інспекцію і наголосила на необхідності дотримання закону в цьому процесі. Вона звернула увагу на те, що не є нормальним надання дипломатичного паспорта одному з засновників асоціації Nemesis, Яну Веверці, що було зроблено неправомірним шляхом. Чернохова зазначила, що також звернеться до президента Чехії Петра Павла з питанням про видачу дипломатичних паспортів.

У грудні минулого року було повідомлено, що чеська ініціатива зі збору коштів на закупівлю дронів для України зібрала понад 203 мільйони крон (понад 8 мільйонів євро).

війнаЧехіярозслідуваннябезпілотники

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