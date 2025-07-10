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ПОЛІТИКА

росія вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі – чеська розвідка

10 липня 2025, 16:51
росія вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі – чеська розвідка
Фото: Google
кремль для вербовки використовує Telegram та поширює вплив через РПЦ.

росія, за даними розвідки Чехії, вербує мігрантів для скоєння злочинів в Європі, поширення страху та підриву довіри до уряду. Розвідники зазначають, що кремль для вербовки використовує Telegram та поширює вплив через РПЦ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на звіт чеської розвідувальної служби за 2024 рік.

Чеська розвідка заявили, що росія використовує Telegram для вербування потенційних агентів для здійснення різноманітної злочинної діяльності, такої як зйомка відео військових баз або логістичних центрів для військової допомоги, призначеної для України, або здійснення підпалів.

Зазначається, що ці дії, окрім їхньої основної мети збору інформації або заподіяння шкоди, також спрямовані на заподіяння психологічної шкоди.

"Це включає послаблення згуртованості західних суспільств, поширення страху та невизначеності, підрив довіри громадськості до здатності держави захищати своїх громадян та посилення тиску щодо скорочення підтримки України в її захисті від російської агресії", — йдеться у звіті.

У багатьох випадках агенти не знають, що працюють на росію, оскільки їх наймають через посередників.

москва також поширює свій вплив через російську православну церкву в Чехії, повідомила чеська розвідка, додавши, що це установа, повністю лояльна кремлю.

ЧехіямігрантиРПЦtelegramрозвідкавербуванняросія загроза

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