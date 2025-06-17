Чеська військова допомога Україні може припинитися після виборів

Як зазначив Ліпавський, зусилля Чехії щодо закупівлі боєприпасів за підтримки союзників "змінили правила гри" на полі бою в Україні.

Наразі Чехія готова продовжити свою програму постачання важких боєприпасів для України на наступний рік, однак результат парламентських виборів, що відбудуться у жовтні 2025 року, може внести корективи. Відповідну заяву озвучив очільник Міністерства закордонних справ країни Ян Ліпавський.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначив Ліпавський, зусилля Чехії щодо закупівлі боєприпасів за підтримки союзників "змінили правила гри" на полі бою в Україні, зокрема, сказав він, українські війська зараз застосовують приблизно один снаряд на кожні два російські снаряди, тоді як на початку повномасштабної війни це співвідношення становило 1 до 10.

На його думку, поставки артилерії для України з боку Європи матимуть важливе значення, оскільки підтримка США зменшується, а амбіції президента Дональда Трампа щодо припинення війни почали згасати.

Водночас, за словами Ліпавського, плани Чехії щодо продовження програми постачання боєприпасів Україні можуть залежати від результатів парламентських виборів у жовтні.

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але вкрай важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - сказав міністр.

Як пише Bloomberg, станом на зараз в опитуваннях лідирує політична сила колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який висловився проти надання допомоги Україні та розміщення біженців. Тим часом правоцентристський уряд на чолі із нинішнім прем'єр-міністром Петром Фіалом значно відстає.