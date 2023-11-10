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Чеське Міноборони розсекретило перелік наданої Україні військової допомоги

10 листопада 2023, 18:15
Чеське Міноборони розсекретило перелік наданої Україні військової допомоги
Фото: з вільного доступу
Обсяг підтримки склав понад шість мільярдів крон.

Чехія розсекретила перелік наданої Україні військової допомоги.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Країна передала військову техніку з власних армійських запасів на суму понад шість мільярдів крон (241,5 млн євро). Міноборони Чехії оприлюднило список, до якого входять як військова техніка ще радянського виробництва, так і сучасна, а також боєприпаси.

З лютого 2022 року по жовтень 2023-го Чехія надіслала, наприклад, чотири вертольоти Мі-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва.

Крім того, українське військо отримало 4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї, 128 мінометів 1971-1979 р.в. і 17400 мінометних снарядів, 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 р.в., 13 САУ 1980-1986 р.в, 131 БМП, випущені в період з 1973 по 1989 роки і у 1993 та в 1999 роках.

Також були медичні препарати і ліки.

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