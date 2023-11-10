Чеське Міноборони розсекретило перелік наданої Україні військової допомоги

Обсяг підтримки склав понад шість мільярдів крон.

Чехія розсекретила перелік наданої Україні військової допомоги.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Країна передала військову техніку з власних армійських запасів на суму понад шість мільярдів крон (241,5 млн євро). Міноборони Чехії оприлюднило список, до якого входять як військова техніка ще радянського виробництва, так і сучасна, а також боєприпаси.

З лютого 2022 року по жовтень 2023-го Чехія надіслала, наприклад, чотири вертольоти Мі-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва.

Крім того, українське військо отримало 4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї, 128 мінометів 1971-1979 р.в. і 17400 мінометних снарядів, 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 р.в., 13 САУ 1980-1986 р.в, 131 БМП, випущені в період з 1973 по 1989 роки і у 1993 та в 1999 роках.

Також були медичні препарати і ліки.