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ПОЛІТИКА

Чеське місто відмовилось знімати український прапор з ратуші, незважаючи на тиск

15 квітня 2025, 21:32
Чеське місто відмовилось знімати український прапор з ратуші, незважаючи на тиск
Фото: Fotolia / aviavlad
Пропозицію прибрати прапор України подав представник ультраправої партії SPD Ріхард Шляйс.

Рада міста Їглава на південному сході Чехії після обговорення у вівторок вирішило не прибирати з ратуші прапор України, який там встановили на знак її підтримки.

Про це пише ČTK.

Пропозицію прибрати прапор України подав представник ультраправої партії SPD Ріхард Шляйс. За його словами, прапор висить на ратуші вже більше двох років, і "за цей час багато чого змінилося".

Депутат сказав, що суспільство "розділилося на два непримиренні табори", а зняття прапора України дозволить цим таборам "стати ближче один до одного".

Позицію Шляйса підтримала Хана Шима, яка представляє партію премʼєр-міністра Чехїі Петра Фіали ODS, але висунула окрему пропозицію про зняття стягу.

За її словами, український прапор "дратує" громаду, а прапорів інших країн, де відбуваються конфлікти, на ратуші в Їглаві немає.

Переважна більшість міських депутатів натомість висловилася за збереження українського прапора. Дехто нагадав, що українське місто Ужгород є містом-партнером Їглави.

Після годинного обговорення міська рада відхилила обидві пропозиції: одну – 24 голосами, а іншу – 25 голосами. За зняття українського прапора в обох випадках проголосували п'ять депутатів.

ЧехіяпрапорУкраїна

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