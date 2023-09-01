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ПОЛІТИКА

Чеського снайпера, який воював проти ЗСУ, засудили до 21 року тюрми

01 вересня 2023, 18:42
Чеського снайпера, який воював проти ЗСУ, засудили до 21 року тюрми
Фото: yvu.com.ua
Алойз Полак воював на боці сепаратистів і вбив щонайменше чотирьох українських військовослужбовців.

Суд у Празі засудив чеського найманця Алоїза Полака, який воював в Україні на боці росії.

Про це пише агентство "Чеські новини".

За даними слідства, чеський снайпер вбив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив для нього 25 років за ґратами. Захисник оскаржив вирок, зазначивши, що його клієнт, імовірно, уже загинув.

Міський суд Праги розглядав його справу вже втретє. Полака знову визнали винним у теракті та участі в терористичному угрупованні. Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на зізнаннях самого Полака у Facebook. Зараз обвинувачення ґрунтується на висновку експертів і метаданих фото.

Слідство встановило, що в грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за "ДНР". Спочатку він був снайпером, згодом — командував взводом.

Полак був дуже активним у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат зробив висновок, що він загинув. Однак суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні.

Якщо найманець повернеться до Чехії, він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.

Законодавство забороняє громадянам Чехії служити в іноземних збройних силах, якщо це не армія НАТО. Щоб легально брати участь у бойових діях на боці іншої держави, бійці мають попросити дозволу в президента. У серпні 2023 року президент Чехії Петр Павел дозволив ще 14 громадянам брати участь у війні в Україні на боці Сил оборони.

війнаЧехіяснайпери

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